محمود فوزى: الشباب جيش مصر الناعم والقيادة السياسية تؤمن بأنهم قاطرة التنمية

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أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسى، أن الشباب هم "جيش مصر الناعم"، وقلبها النابض، وسواعدها التى تبنى وتُبدع، وأن الحكومة، وبتوجيهات القيادة السياسية، تؤمن بأن الشباب هم قاطرة التنمية، وأن دعم مثل هذه الفعاليات يمثل استثمارًا حقيقيًا فى رأس المال البشرى، فى إطار رؤية مصر 2030، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تقدم المنصات، ووزارة الأوقاف تقدم المضامين، بما يصب فى بناء الشخصية الوطنية المتكاملة.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزى، إلى جانب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، فى فعاليات انطلاق معسكر "صحح مفاهيمك"، الذى ينظمه اتحاد "بشبابها"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.

ودعا المستشار محمود فوزى، الشباب إلى استثمار هذه الفرصة بكل جدية، وأن يكونوا سفراء للفهم الصحيح والمعرفة فى المجتمع، موجّهًا الشكر لأكاديمية الأوقاف الدولية على حسن التنظيم، ولكل من ساهم فى إنجاح هذه الفعالية، مؤكدًا أن هذا المعسكر يمثل فرصة حقيقية لتعميق أواصر المحبة وترسيخ قيم العمل الجماعى والانتماء الوطني.

وأشاد المستشار فوزى بالجهود المبذولة فى تنظيم هذا اللقاء الذى يجمع نخبة من الشباب المصرى الواعد فى صرح علمى متميز، موجها الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة، مثمنًا جهوده فى قيادة مسيرة التجديد الدينى الرشيد.

كما وجّه التحية للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة على ما يبذله من أجل دعم الشباب وتحفيزهم للمشاركة الوطنية الفاعلة، موجّهًا رسالة تقدير خاصة إلى جميع الشباب المشاركين، مؤكدًا أنهم عنوان المستقبل وأمل الأمة.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن هذا المعسكر ليس مجرد تجمع شبابى، بل يمثل منصة حيوية لتعزيز الفهم الصحيح للدين، وإدراك أهمية الحياة الاجتماعية والسياسية فى عالمنا المعاصر، مشددًا على أن الهدف الرئيسى هو بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على التفكير النقدى، والمشاركة الإيجابية فى المجتمع.

وقال: "نحن نعيش عصرًا تتقاطع فيه الحضارات، وتتباين فيه الآراء حول مفاهيم الدين والحياة. ونحن فى أمس الحاجة إلى فهم عميق للدين يجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر، بين الإيمان العميق والعقل الناقد".

مؤكدًا أن الدين الإسلامى الحنيف ليس مجرد شعائر، بل هو منهج حياة متكامل، ورؤية حضارية شاملة، ونظام قيمى يربط بين الأرض والسماء.

وأشار الوزير محمود فوزى، إلى أن اسم المعسكر "اتحاد بشبابها" يعكس فلسفة عميقة تقوم على التفاعل والتكامل بين الأجيال، ويتيح فرصة للشباب للتفاعل مع نخبة من المفكرين والخبراء الذين يقدمون رؤى جديدة تساعدهم على استخدام المعرفة الدينية كأداة للتغيير الإيجابى، وتعزيز قيم المواطنة والاحترام المتبادل.

وأوضح أن هذا المعسكر يقدم للشباب فرصة لأن يكونوا شبابًا فاهمًا لدينه بعيدًا عن الغلو أو التفريط، وقادة مبدعين بعقول مستنيرة وقلوب عامرة بالإيمان، ومواطنين صالحين يمتلكون رؤية تحقق التوازن بين الدين والحياة، وسفراء للخير فى ميادين العلم والعمل، ينشرون القيم الإيجابية فى المجتمع.

وشارك فى الفعاليات عدد من الشخصيات الدينية والتنفيذية البارزة، من بينهم الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب الأستاذ محمد محمود، رئيس اتحاد "بشبابها"، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.



ويأتى المعسكر بمشاركة 150 شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الاستعداد لإطلاق حملة وطنية موسعة لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار الهدامة، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والفكرية.