شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: نتوقع إقبال أكبر على انتخابات الشيوخ أكثر من الدورة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنهم يدخلون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ من خلال تكتل انتخابى وليسوا حزب واحد والمنافسة خلال انتخابات الشيوخ ستشهد زخم كبير لمرشحين الفردى وستكون قوية بين الاحزاب، معقبا: "هنشوف شهر ساخن من الانتخابات".

وأوضح حسام الخولى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، أن القوائم لها فردى والتحرك مشترك فردى وقائمة والأحزاب تتحرك بمرشحيها على العموم سواء قائمة أو فردى، مشددا على أن هناك تنافس كبير انتخابى فى الفردى غير المستقيلين.

وعن حجم الاقبال، علق قائلا: "واقع طبيعى أن يكون الاقبال على الشيوخ غير مجلس النواب وهذا لا يمنع أن مجلس الشيوخ هذه الانتخابات مهم وأداء مجلس الشيوخ خلال خمس سنوات ماضية كان أداء جيد وأتوقع مشاركة أكبر فى الانتخابات عن الدورة القادمة لكن الوضع الطبيعى زى انتخابات الرئاسة لها قبال اكبر واكبر وكل انتخابات لها طبيعتها اكبر واكبر على الارض وفى احزاب نظمت نفسها بشكل أكبر".