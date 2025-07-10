شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الجبهة" بالفيوم: استراتيجيتنا تقديم الحلول والاقتراحات بكافة القضايا والان مع تفاصيل الخبر

قال عصام الرتمى أمين حزب الجبهة الوطنية بالفيوم والمرشح على مقاعد الحزب "فردي" لانتخابات مجلس الشيوخ أن محافظة الفيوم لا تزال بحاجة لاهتمام رسمى ومجتمعى من واقع الأرقام المرتبطة بالحالة الاقتصادية داخل المحافظة لافتًا إلى أنه يملك خطة طموحة لتوسيع دائرة الصناعة فى المحافظة لفتح مجالات أوسع فى التوظيف والتنمية الصناعية.

وأضاف الرتمى أنه سيعمل وفق الخطة العامة لحزب الجبهة الوطنية والتى تتضمن ببرنامج تفصيلى محدد طوال الخمس سنوات المقبلة يتضمن إجراءات واقتراحات سياسية وتشريعية وتنفيذية لتأكيد نهج الحزب فى تقديم الحلول والاقتراحات فى كافة القضايا، نوعيا وجغرافيا.

ووجه الرتمى الشكر لحزب الجبهة على اختياره ضمن مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد الفردى لافتًا إلى أنه سيقابل ثقة الحزب فيه بعمل واجتهاد سواء من موقعه كأمين للحزب بمحافظة الفيوم أو من داخل مجلس الشيوخ حال فوزه بعضوية المجلس.

ولفت الرتمى، إلى أنه سيعمل خلال الأيام المقبلة على عقد لقاءات مكثفة مع أهالى المحافظة للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم نحو تحقيق التنمية فى المحافظة.



ودعا أمين الجبهة الوطنية فى الفيوم جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن التصويت ليس فقط حقا دستوريا بل واجبا وطنيا، وأن الإقبال الشعبى يمثل حجر الزاوية فى نجاح التجربة الديمقراطية واختيار من يستطيع تحقيق تطلعات الشعب المصري.