شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشباب بحزب الجبهة تبحث تفعيل دور الشباب فى العمل السياسى والحزبى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا تنظيميًا لعرض الرؤية العامة خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة حزب الجبهة الوطنية للتحرك الفاعل نحو استحقاقات المرحلة المقبلة وفى مقدمتها انتخابات المجالس النيابية، والتى تستهدف تفعيل دور الشباب فى العمل السياسى والحزبى وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، إلى جانب تعزيز العمل الميدانى وتنمية مهارات الكوادر الحزبية الشابة لخوض التحديات القادمة بثقة وكفاءة.

كما تم خلال الاجتماع الذى حضره السيد القصير أمين عام الحزب واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب

استعراض المقترحات التى أعدتها الأمانة للموافقة على تنفيذها فى أقرب وقت ممكن وذلك فى إطار تكامل الجهود الحزبية وتنسيق الأدوار بين الأمانات النوعية.

وأكد المستشار محمد عمران أمين أمانة الشباب أهمية المشاركة الجادة والفعالة لأعضاء الأمانة فى المرحلة المقبلة مشيرًا إلى أن الأمانة تستعد لعدد من الفعاليات الكبرى التى تسهم فى ترسيخ دور الحزب وتواجده المجتمعى وقد طلب من كل عضو إعداد وطرح مقترحاته الخاصة بهذه الفعاليات خلال الاجتماع المقبل بهدف الوصول إلى خطة تنفيذية شاملة تعكس طموحات الشباب وتعزز من تواجدهم على الأرض.

ويأتى هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التى تعقدها أمانة الشباب سعيًا لوضع رؤية استراتيجية متكاملة تواكب توجهات الحزب وتلبى تطلعات الشباب المصرى فى المرحلة القادمة.