شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تتلق شكاوى من 4 أحزاب بوجود معوقات في تقديم أوراق مرشحيهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم بكافة لجان تلقى الطلبات على مستوى الجمهورية وفقاً للجدول الزمنى الذي أعدته الهيئة، تمهيداً لفحص طلبات الترشح وإعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم بكافة المقرات المحددة بالمحاكم الابتدائية، وأضافت أن إجمالي عدد طلبات الترشح التي قدمت بلغ (469) على النظام الفردي، وقائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر على نظام القوائم بكل دائرة.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح، حيث تلقت صباح اليوم شكاوى من رؤساء أحزاب الوعى والمستقلين الجدد والريادة والاتحاد تفيد وجود معوقات في تقديم أوراق مرشحيهم بالإسكندرية، وتم التواصل مع القاضي رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وتم إزالة أسباب الشكوى، وتمكين كل راغبي الترشح من تقديم الأوراق المطلوبة، خلال المدة المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.