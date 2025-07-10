شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب": تعديلات قانون الرياضة تمنح فرصًا استثمارية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جاءت لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وعلى رأسها معوقات الاستثمار، وغياب التواصل بين إدارات الأندية وشركاتها التابعة، ومحدودية الرقابة الحكومية على بعض الجوانب التنظيمية.

وأوضح حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي يذاع عبر dmc، أن التعديلات تضمنت السماح للمستثمرين بامتلاك نسبة أكبر من الشركات الرياضية المنشأة من قبل الأندية، بشرط موافقة الجمعية العمومية، وذلك بهدف جذب استثمارات ضخمة دون الإخلال بحقوق الجمعية، كما أشار إلى أن القانون الجديد يمنح أعضاء مجلس إدارة الأندية الحق في التمثيل داخل مجالس إدارات الشركات الاستثمارية التابعة، مما يُنهي الفجوة السابقة في التنسيق والتواصل.

وأضاف أن التعديلات لم تستهدف توسيع صلاحيات وزير الشباب والرياضة بشكل مباشر، وإنما جاءت لتعزيز الرقابة الحكومية على الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بما يتسق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي، مؤكدًا أن القانون سيخضع لنقاش واسع داخل الأوساط الرياضية بعد إقراره.

وأكد حسين أن لجنة الشباب والرياضة عقدت 9 جلسات استماع بمشاركة نخبة من الخبراء، من بينهم أبطال أولمبيون ورؤساء اتحادات وأندية، وهو ما أسهم في إعداد قانون متوازن يعكس احتياجات وتحديات الواقع الرياضي المصري.