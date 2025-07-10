استبيان لـ"أطباء بلا حدود" في غزة: الأطفال يشكّلون قرابة نصف الضحايا

اعلنت منظمة ​أطباء بلا حدود​ انها اجرت "استبيانًا بأثر رجعي لرصد ​معدلات الوفيات​ بين موظفيها وعائلاتهم، فكشف عن نسب صادمة للوفيات نتيجة ​الحرب الإسرائيلية​ الشاملة على ​غزة​، لا سيما في صفوف ​الأطفال​. وتتوافق هذه النتائج مع الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة بشأن هذا النزاع. فبالمقارنة مع تقديرات الوزارة قبل السابع من تشرين الأول، ارتفع معدل الوفيات إلى خمسة أضعاف بين المشمولين بالاستبيان. أما بين الأطفال دون سن الخامسة، فقد ارتفع بمعدل عشرة أضعاف، بينما ارتفع ستة أضعاف بين الرضّع الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد".

واشارت الى ان "قد أُجري هذا الاستبيان من قبل المركز الوبائي التابع لأطباء بلا حدود "إيبيسنتر"، وشمل 2,523 شخصًا من موظفي المنظمة وعائلاتهم، خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2023 حتى آذار 2025. وأظهرت النتائج أن أكثر من 2 في المئة من المشمولين بالاستبيان قد قُتلوا منذ 7 تشرين الأول 2023، فيما أُصيب 7 في المئة منهم بجروح. وتبيّن أن ثلاثة أرباع الوفيات نجمت عن إصابات حرب، وكانت الغالبية الساحقة منها نتيجة الانفجارات".

ولفتت الى ان "من بين من قضوا جراء إصابات ناتجة عن الانفجارات في عائلات زملائنا، كان 48 في المئة من الأطفال، و40 في المئة منهم لم يبلغوا سن العاشرة بعد".

وفي هذا الصدد، اكدت نائب مدير الطوارئ في أطباء بلا حدود، أماند بازارول، ان "هذا الاستخفاف بأرواح الأطفال يفضح أن هذه الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة تستهدف جميع الفلسطينيين. أطفال غزة يهلكون. وعلى حلفاء إسرائيل أن يبذلوا كل ما في وسعهم لوقف هذه الإبادة الجارية أمام أعيننا".

وأظهر استبيان أطباء بلا حدود أن "معدّل الوفيات في غزة بلغ 0.41 حالة وفاة لكل 10,000 شخص يوميًا، ويرتفع إلى 0.70 بين الأطفال دون سن الخامسة. كما تبيّن أن 20 في المئة من أسر موظفي أطباء بلا حدود تضمّ شخصًا واحدًا على الأقل أُصيب بجروح نتيجة انفجارات أو رصاص حي".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نتائج هذا الاستبيان، الذي اقتصر على موظفي أطباء بلا حدود وعائلاتهم، لا يمكن تعميمها أو اعتبارها ممثّلة لجميع سكان غزة. ففي الواقع، يُحتمل أن يكون العاملون في المجال الطبي وعائلاتهم، بمن فيهم موظفو أطباء بلا حدود، يحظون بإمكانية أفضل للوصول إلى ​الرعاية الصحية​ مقارنةً ببقية السكان.

ومع ذلك، تُظهر ملاحظات الدراسة أن عدد الوفيات غير المرتبطة مباشرة بجروح الحرب يشهد ارتفاعًا متواصلًا مع استمرار الحرب. وقد بيّنت النتائج أن ثلثي المرضى المصابين بأمراض مزمنة واجهوا انقطاعًا واحدًا أو أكثر في تلقّي العلاج.

ويُعزى ذلك إلى الحملة الإسرائيلية الممنهجة لتدمير النظام الصحي ووسائل النجاة للسكان كافة.

بالإضافة إلى ذلك، قلّصت إسرائيل ​الإجلاءات الطبية​ إلى الحد الأدنى. وبحسب ​منظمة الصحة العالمية​، فإن أكثر من 10,000 شخص في حاجة ماسّة إلى علاج طبي وجراحي لا يمكن توفيره داخل غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى 25 حزيران 2025، أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 56,156 فلسطينيًا وإصابة 132,239 آخرين.