خارجية روسيا: لافروف وروبيو اجريا محادثة صريحة حول الوضع في أوكرانيا وإيران وسوريا

افادت وزارة الخارجية الروسية بأن "وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو اجريا محادثة صريحة حول الحرب في أوكرانيا على هامش قمة لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور".
واشارت الوزارة في بيان الى أن "محادثة صريحة أجريت حول تسوية الوضع في أوكرانيا، والوضع في إيران وسوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى".
وأضافت "تم أيضا تأكيد الرغبة المتبادلة في إحياء التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة".
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