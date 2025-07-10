توجه رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقول "لا تعودوا من واشنطن حتى توضع خطة لإعادة الاسرى وسافروا للدوحة ولا تفوتوا الفرصة".
واضاف غانتس "شعبكم يساندكم من أجل صفقة وستحظون بدعم سياسي فالتحركات الكبيرة والمهمة لن تقابل بسياسات تافهة".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس لنتانياهو: لا تعودوا من واشنطن حتى توضع خطة لإعادة الاسرى وسافروا للدوحة ولا تفوتوا الفرصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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