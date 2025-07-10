"واشنطن بوست" عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب وافق على طلبات أوكرانية للحصول على مساعدات عسكرية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب وافق على طلبات أوكرانية للحصول على ​مساعدات عسكرية​ قدمها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي".

واشارت الى أن "شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تتوقف والمساعدات ما زالت تتدفق".