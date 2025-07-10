كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب وافق على طلبات أوكرانية للحصول على مساعدات عسكرية قدمها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي".
واشارت الى أن "شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تتوقف والمساعدات ما زالت تتدفق".
كانت هذه تفاصيل خبر "واشنطن بوست" عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب وافق على طلبات أوكرانية للحصول على مساعدات عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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