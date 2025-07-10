أشارت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، إلى أنّه "تناهى إلى مسامعنا عن اتصالات وزيارات يقوم بها بعض ممثّلي الشّعب ولغايات شخصيّة ومعروفة، بهدف تسجيل صهاريج على لوحات عمومية عائدة للشّاحنات".
وتوجّهت في بيان، إلى رئيس الحكومة ووزير الدّاخليّة والبلديّات، لافتةً إلى "خطورة الموضوع، بغضّ النّظر عن النّصوص القانونيّة الّتي جاءت في قانون السير المجحف بكثير من مواده بحق اللّبنانيّين عمومًا وقطاع النقل البري خصوصًا".
وجدّدت النّقابة رفضها "لأي إجراء يغرق سوق المحروقات لعدد كبير من الصّهاريج تفوق حاجة السّوق المحلّي، ممّا يؤثّر على لقمة عيش مئات العائلات من اللّبنانيّين، ولا يراعي مبدأ العدالة بين المتموّل والفقير".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أصحاب الصهاريج حذرت من تسجيل صهاريج جديدة على لوحات عمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.