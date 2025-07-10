جابر أصدر مذكرة تشكيلات ومناقلات في السجل العقاري وواصل لقاءاته التنموية والمالية

في إطار الإجراءات الإصلاحية التي بدأها وزير المالية ياسين جابر بغية تحسين العمل وتطويره في مديرية الشؤون العقارية، سواء لجهة التحديث في الأنظمة وتطويرها، أو لجهة تسهيل عمل المواطنين وتسريع إنجاز ملفاتهم وضبط أي محاولة عرقلة أو ابتزاز، أصدر اليوم مذكرة إدارية حملت الرقم ٢٢٨٣/ص تاريخ ١٠ تموز ٢٠٢٥، تقضي بإجراء تشكيلات ومناقلات طالت عدداً من أمانات السجل العقاري في عدد من المناطق اللبنانية، على أن يبدأ العمل بها فور تبلغها.

وتأتي هذه المذكرة في سياق المداورة لتفعيل الأداء الوظيفي، وستُستكمل بزيادة عدد أمانات السجل العقاري في أكثر من منطقة ورفع عديد العاملين فيها.

وكان جابر قد أصدر عدداً من المذكرات فور تسلّمه الوزارة، تضمنت وضع آليات عمل وإجراءات تحديثية تطويرية تخدم الغاية المتوخاة في تحسين سير عمل المديرية.

وفي السياق، عقد جابر سلسلة اجتماعات، بدأها بمناقشة عدد من المشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية، في اجتماع عُقد في مكتبه في الوزارة، ضم إليه رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني والأعضاء، ووفد البنك الإسلامي برئاسة نور الدين مبروك، وذلك بحضور مدير المالية العام جورج معرواي والمستشارين كلودين كركي وزينة قاسم. وقد جدّد الوفد استعداده لتمويل ​مشاريع تنموية​ جديدة، من أبرزها المرتبطة بالطاقة والبنى التحتية.

كما عقد جابر اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، بحث معه في ملفات على صلة بوزارة المالية والديوان.

واستقبل أيضاً أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري.