وفد من أبرشية إهدن- زغرتا برئاسة نفاع زار إركولانو الايطالية للاطلاع على موقع إقامة يوسف كرم

زار النّائب البطريركي العام على نيابة إهدن- زغرتا المطران ​جوزيف نفاع​، رعية السيّدة في مدينة إركولانو الإيطاليّة، يرافقه وفد من الأبرشيّة، ضمّ الخورأسقف إسطفان فرنجية، طالب دعاوى القديسين الأب ماجد مارون، شارل دحدح وأنطوان المكاري.

وكان في استقبال الوفد خادم الرّعيّة الأب أنيلو غارجولو، والطّالب الإكليريكي جورجيو أشونو وأبناء الرّعيّة، الّذين كانوا يقيمون مخيّمًا صيفيًّا للأطفال.

وألقى المطران نفاع كلمة عرض فيها لمحةً عن حياة ​يوسف كرم​، مركّزًا على طفولته ومسيرته الإيمانيّة، فيما عرض الأب غارجولو سجل الوفيّات المحفوظ في الرّعيّة والّذي يثبت تاريخ يوسف كرم.

كما استدعى الأب غارجولو موظّفين من قسم الإحصاءات والتّوثيق في بلدية إركولانو، الّذين أبدوا استعدادهم الكامل للتّعاون في كل ما يتعلّق بملف كرم، وتحديد مكان إقامته في المدينة ووضع إشارة دالة عليه.

وفي ختام الزّيارة، توجّه الوفد إلى الحي الّذي يُرجّح أن يكون يوسف كرم قد سكن فيه، حيث بدأت محاولات التحقّق من المنزل الّذي أقام فيه، على أن تستكمل بلدية إركولانو جمع المعطيات اللّازمة لتحديد الموقع بدقّة.