الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بعلبك والعين والحدت

اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، أن "جهاز مكافحة التهريب التابع لها نفذ عمليات دهم في مناطق بعلبك والعين والحدت صادر بنتيجتها كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر الالكترونية المهرّبة والتنباك العجمي. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

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