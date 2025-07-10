كركي: زيادة تعرفة "TAVI" لـ700 مليون ليرة وصرف سلفات مالية بقيمة 34 مليار للمستشفيات والأطباء

أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​" أنّ "المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ أصدر بتاريخ 8/7/2025، مذكّرةً إعلاميّةً حملت الرّقم 796، قضى بموجبها زيادة تعرفة عمليّة زرع الصمّام الأبهري عبر القسطرة (​TAVI​ - transcatheter aortic valve implantation)، بحيث أصبحت 700 مليون ليرة لبنانيّة موزّعة على الشّكل التّالي: حصّة المستشفى 630 مليون ل.ل، وحصّة الأطبّاء 70 مليون ل.ل.".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا التّعديل يهدف إلى مواكبة الكلفة الفعليّة للعلاج وضمان استمرار تقديم هذه الخدمة النّوعيّة للمضمونين، بما يخفّف عن كاهلهم أعباء الفواتير الاستشفائيّة، ويعزّز قدرة المستشفيات على تأمين أفضل سبل الرّعاية".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "أهميّة هذه التقنيّة الحديثة تكمن في أنّها تتيح زرع الصمّام الأبهري عبر القسطرة من دون الحاجة إلى عمليّة جراحيّة كبرى تتطلب شقّ الصّدر، ما يجنّب المريض المعاناة الّتي ترافق العمليّات التّقليديّة ويخفّف من مضاعفاتها المحتمَلة".

ولفتت إلى أنّها "تُسهم أيضًا في تمكين المريض من استعادة عافيته بسرعة أكبر، والحدّ من مدّة الإقامة في المستشفى، وهو ما ينسجم مع سعي الصّندوق إلى تحسين جودة الخدمات الصّحيّة وتخفيف الأعباء عن المضمونين، عبر دعم مثل هذه الإجراءات المتطوّرة".

كما ذكرت أنّ "في سياق سياسة الدّعم المنتظم الّتي يعتمدها الصّندوق للمؤسّسات الاستشفائيّة والأطبّاء المتعاقدين مع الضّمان، أعلن كركي صرف سلفات ماليّة جديدة عن المعاملات الاستشفائيّة المقطوعة بقيمة 34 مليار ليرة لبنانية، على أن تُحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات والأطبّاء في الأيّام القليلة المقبلة".

وركّزت المديريّة على أنّ "هذه الخطوات المتتالية تؤكّد التزام إدارة الضّمان الاجتماعي بمواصلة تحسين وتطوير سياساته الصحيّة والماليّة والاجتماعيّة، بما يضمن استمراريّة الخدمات وجودتها، وتعزيز الشّراكة مع المستشفيات والأطبّاء، انسجامًا مع ما خلص إليه اللّقاء الأخير مع نقابة المستشفيات الخاصّة، حيث جرى التّوافق على تلبية احتياجات المضمونين وتحقيق الأمن الصّحي والاجتماعي في مختلف الظّروف والأوضاع".