عطية بعد جلسة لجنة الأشغال: نبحث في مخالفات بهيئة إدارة السير وسنقترح هيكلية جديدة لتخفيف الأعباء وتحسين الواردات

اشار رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية بعد جلسة للجنة الى اننا "بحثنا اليوم في موضوع تقرير اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب ابراهيم منيمنة حول التأزيم السابق الذي حصل لهيئة ادارة السير وصارت هناك مناقصة وكانت هناك شوائب عديدة وقد بحثنا في تقرير اللجنة الفرعية ونحن لسنا قضاء نحن لجنة تقصي حقائق واذا شعرنا ان هناك بعض المخالفات سنرفعها بالتنسيق مع رئاسة المجلس اما للقضاء اما للجنة تحقيق".

ولفت الى اننا "اتفقنا اليوم كلجنة على ثلاثة محاور الاول هو قضائي المحور الثاني هو تحديث بعض القوانين وستشكل لجنة فرعية او ما شابه لندخل بهذه القوانين التي تنزع كل عملية ضرورية حول التأزيمات او ما شابه سواء في الوزارات المعتنين بها أولهما الوزارت الأخرى المحور الثالث هو مصلحة ادارة السير ودائما مدخوله اقل من التوقعات وهناك عناء للمواطنين هذا الملف سيفتح مع المسؤولين اليوم وسيتم البحث به في اللجنة لنخرج بهيكلية جديدة تتماشى مع العصر الحديث لتخفيف الأعباء وتحسين الواردات بشكل سليم وصحيح".