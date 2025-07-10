كرامي اختتمت جولتها على مراكز الامتحانات في الجنوب: لبنان صامد وطلابه نموذج في التحدي والتفوق

اختتمت وزيرة التربية ​ريما كرامي​ ظهر اليوم جولتها التفقدية الجنوبية على مراكز ال​امتحانات​ الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، في يومها الثاني، بزيارة عدد من المراكز في مدينة ​صيدا​، بعد أن استهلتها صباحاً من مدينة صور.

ورافق كرامي في جولتها المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني ورئيسة اللجان الفاحصة المهنية الدكتورة هنادي بري، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، إلى جانب عدد من المسؤولين التربويين في الجنوب والنبطية.

في صيدا، شملت الجولة مراكز: ثانوية نزيه البزري الرسمية، متوسطة معروف سعد الرسمية، والثانوية الكويتية، حيث اطمأنت كرامي إلى حسن سير الامتحانات وأجواء الهدوء والانضباط داخل القاعات.

وفي تصريح لها خلال الجولة، أكدت كرامي أن زيارتها للجنوب "رسالة دعم واعتزاز بالطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم رغم كل التحديات"، مشددة على أن "لبنان صامد وقوي، وطلابه يتمسكون بعلمهم وطاقاتهم التي يشهد لها العالم".

ونوهت كرامي بجهود الجهات المشرفة على الامتحانات، من إدارات ولجان ومراقبين، كما شكرت القوى الأمنية والعسكرية على تأمين الأجواء المناسبة في ظل ظروف استثنائية، وأشارت إلى أن الطلاب عبروا عن ارتياحهم للأسئلة ولظروف الامتحان.

وشددت على أن "عملية التصحيح ستتم بروحية الجدية والمسؤولية، وفق توصيات واضحة وضعها الفريق المختص بعد تقييم دقيق"، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت منذ البداية على إعطاء الطلاب الوقت الكافي للتحضير، وأن الامتحانات جاءت متناسبة مع المنهج المغطى.

وأضافت: "رغم التحليق المتواصل للمسيّرات في الجنوب، ورغم انعدام الإحاطات الإعلامية اليومية، إلا أن الطلاب مستمرون في أداء واجبهم بكل إرادة"، مؤكدة أن هذه الروح تعكس جوهر الهوية اللبنانية المتمسكة بالمعرفة حتى في أصعب اللحظات.

وفي مستهل جولتها، زارت كرامي مراكز الامتحانات في قانا، تبنين، النبطية، وصولاً إلى صيدا. وتحدثت إلى عدد من المرشحين داخل القاعات، مطمئنة إلى أوضاعهم واستعداداتهم.

وختمت الوزيرة كرامي جولتها بالتأكيد على أن "طلاب الجنوب هم قدوة لباقي الطلاب في لبنان، ويمثلون مستقبل الوطن"، مشيرة إلى أن "الوزارة كانت حريصة على حماية الشهادة الرسمية لتبقى موضع فخر واعتزاز داخل لبنان وخارجه".