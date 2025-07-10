مثّلت وزيرة الشّباب والرّياضة نورا بايراقداريان لبنان في حفل افتتاح فعاليّات "عمّان عاصمة الشّباب العربي 2025"، الّتي تمثّل امتدادًا لهذا الحدث السنوي الّذي تشرف عليه جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشّباب والرّياضة العرب، منذ العام 2015، وكانت محطّته في بيروت في العام 2023.
ورعى وزير الشّباب الأردني يزن الشديفات مندوبًا عن ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، حفل افتتاح "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" وتدشين "الخطّة التّنفيذيّة للاستراتيجيّة العربيّة للشّباب والسّلام والأمن".
وقد حضر الحفل إلى بايراقداريان، وزراء شباب ورياضة عرب ووزراء أردنيّون وممثّلون عن جامعة الدّول العربيّة، وحشد من الشّخصيّات الشّبابيّة والرّياضيّة ووفود شبابيّة، وتحدّث فيه الشديفات باسم وليّ عهد الأردن، مندوب الأمين العام لجامعة الدول العربية السّفير الحسين الهنداوي، ورئيس المكتب التّنفيذي لمجلس وزراء الشّباب والرّياضة العرب وزير الشّباب والرّياضة المصري أشرف صبحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بايراقداريان مثلت لبنان في حفل افتتاح فعاليات "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.