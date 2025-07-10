"مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" بدأت بتأهيل محطة "صف الهوا" في بنت جبيل

أعلنت "​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​"، "أنّها وضمن خطّتها للوقوف إلى جانب الأهل في جنوب لبنان وتحسين بيئة الخدمات والتّغذية بالمياه لضمان استقرارهم في بلداتهم، وبالرّغم من الظّروف والأوضاع الأمنيّة السّائدة حاليًّا، بدأت بتأهيل محطّة "صف الهوا" في ​بنت جبيل​، بالشّراكة مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت في بيان، أنّ "المشروع يتضمّن أيضًا ربط المحطّة بخزّان كبير سعة 2000 م2، كان قد تم بناؤه سابقًا على بعد 70 مترًا من الخزّان الرئيسي الّذي تبلغ سعته 500 متر، بهدف استيعاب كميّة أكبر من المياه وتحسين التغذية للمناطق المستفيدة، وبسبب تعرّض الخزّان الرّئيسي إلى اعتداء إسرائيلي دمّر المحطّة بشكل كبير، وأثّر في عمل المضخّات".

وأشارت المؤسّسة إلى "أنّها ستعمل على تأهيل المضخّات ولوحات التحّكم، ليتمّ تركيبها وربطها بخزان الـ2000 م2، كما تمّ إنشاء غرفة جديدة للتحكّم، ليتمّ الاستفادة من تجهيزاتها (لوحات تحكّم ومضخّات جديدة) وفق الحاجة".