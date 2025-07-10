شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يعلن قائمة مرشحيه على المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب حماة الوطن، خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية في أغلب محافظات الجمهورية، بواقع 25 مرشحا.

جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق باب تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويؤكد حماة الوطن، أنه يمتلك قاعدة حزبية وجماهيرية تمكن مرشحيه من حسم أكبر عدد من المقاعد الفردية.

كما يعلن حماة الوطن، تقديم الدعم الكامل لجميع مرشحيه، مشددا في الوقت نفسه على ما تم إعلانه من قبل بشأن تقليص النفقات في الدعاية الانتخابية، مع توجيه جزء منها لصالح المشروعات المجتمعية والقومية في ضوء الدور المجتمعي للحزب.

وتضم قائمة مرشحي حماة الوطن على المقاعد الفردية الأسماء الآتية

محمد مصطفى _ القاهرة

إسماعيل علي _ القاهرة

محسن محمود _ الجيزة

محمد عبد الحميد _ القليوبية

أحمد الهواري _ الدقهلية

خالد محمد _ الدقهلية

عبد الله محمود الرفاعي _ المنوفية

سمير صبحي عبد الدايم _ الغربية

إبراهيم محمد _ كفر الشيخ

أحمد فاروق _ المنيا

عادل عبد العظيم _ أسيوط

عبد الحكم أحمد _ الوادي الجديد

محمد عبد العال _ سوهاج

عبد الله أبو العلا _ قنا

ياسين عبد الصبور _ أسوان

جمال صالح _ البحر الأحمر

عبد الله محمد _ الشرقية

أمير عبد الهادي الصديق _ دمياط

مجدي سعد علي زايد _ الإسماعيلية

أحمد محمد عبد الرحيم _ السويس

سامي عبد العزيز _ شمال سيناء

رجائي محمد عزت _ الإسكندرية



طارق عبد الوكيل _ الإسكندرية



سامح علي صالح _ البحيرة



محمد دخيل إبراهيم _ مطروح



المرشحين (2)