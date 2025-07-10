اخبار العالم

مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تحتفل بسيدات محو الأمية وتفعل العمل المجتمعى

0 نشر
0 تبليغ

  • مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تحتفل بسيدات محو الأمية وتفعل العمل المجتمعى 1/4
  • مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تحتفل بسيدات محو الأمية وتفعل العمل المجتمعى 2/4
  • مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تحتفل بسيدات محو الأمية وتفعل العمل المجتمعى 3/4
  • مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تحتفل بسيدات محو الأمية وتفعل العمل المجتمعى 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تحتفل بسيدات محو الأمية وتفعل العمل المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 10 يوليو 2025 05:09 م

فى إطار جهودها لتعزيز التعليم والتكافل المجتمعى، نفذ قطاع التعليم بمؤسسة الصديقية – عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي – مبادرة متميزة بمساكن عثمان الأولى بالرعاية، استهدفت تعديل السلوك وبناء الوعى بالتعاون مع مجموعة من متطوعى التعليم من مدارس الإنترناشيونال، تأكيدًا على أهمية تضامن أفراد المجتمع للعمل سويًا من أجل التنمية.

وشهدت الفعالية احتفالًا خاصًا بالسيدات الناجحات فى اجتياز اختبار محو الأمية التابع للإدارة التعليمية، حيث تم تسليمهن شهادات رسمية تؤهلهن لاستكمال مسيرتهن التعليمية بداية من الصف الأول الإعدادى، فى خطوة تُجسد تمكين المرأة وتعزيز دورها فى المجتمع.

وتوجهت المؤسسة بالشكر إلى التحالف الوطنى على دعمه المستمر، كما ثمّنت جهود كل من ساهم فى بناء الإنسان، مؤكدة استمرارها فى إطلاق المبادرات التعليمية الهادفة داخل المجتمعات الأولى بالرعاية.

WhatsApp Image 2025-07-10 at 3.59.06 PM

مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تحتفل بسيدات محو الأمية

 

WhatsApp Image 2025-07-10 at 3.59.05 PM (1)

مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تحتفل بسيدات محو الأمية

 

WhatsApp Image 2025-07-10 at 3.59.05 PM

مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تحتفل بسيدات محو الأمية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements