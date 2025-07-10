شكرا لقرائتكم خبر عن فى ختام آخر يوم للتقدم للترشح.. 14 مرشحا يخوضون ماراثون الشيوخ بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

تقدم 14 مرشحا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، بينهم مرشحى تحالف الأحزاب المصرية، إضافة إلى سيدتين و10 مرشحين مستقل.

وأغلق مجمع محاكم دمياط باب التقدم لخوض انتخابات عصر اليوم بعد أن تقدم 14 مرشحا لخوض الانتخابات، وتضمنت قائمة المرشحين كلا من وليد التمامى مرشح حزب مستقبل وطن، وأمير الصديق أمين حزب حماة الوطن بدمياط مرشحين عن تحالف الأحزاب على مقاعد الفردي.

وشهدت قائمة مرشحين مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، مشاركة عددا من الشباب فى سباق الانتخابات ممثلة فى بعض الوجوه الشابة التى تخوض ماراثون الانتخابات لأول مرة، كذلك شارك العنصر النسائى فى سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من خلال سيدتان فقط على مستوى المحافظة.

و تنتظر محافظة دمياط إعلان القائمة النهائية لمرشحى مجلس الشيوخ والمقرر لها الاسبوع المقبل عقب الانتهاء من فترة الطعون، لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية لكل مرشح.

على جانب آخر أطلق حزب حماة الوطن بمحافظة دمياط حملات توعوية لحث المواطنين على المشاركة فى الحياة السياسية وممارسة الحق الدستورى فى اختيار مرشحى المجالس النيابية، فضلا عن عقد ندوات تثقيفية داخل مقر الحزب للتوعية بأهمية دور مجلس الشيوخ، وما يقدمه من خدمات على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أيضا.

ومن جانبه أكد أمير الصديق أمين حزب حماة الوطن بدمياط، ومرشح تحالف الأحزاب لمجلس الشيوخ على مقعد الفردى، أن الحزب يسعى إلى حث المواطنين للمشاركة فى التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، لافتا إلى أن الاهتمام بالتوعية والتثقيف أحد أبرز محاور خطة الحزب بشكل عام، موضحا أن الرؤية العامة لحزب حماة الوطن تهتم بتقديم التوعية اللازمة للمواطن من أجل تفعيل المشاركة فى الخاصة السياسية بشكل أكثر ايجابية.

وأوضح مرشح حزب حماة الوطن لمجلس الشيوخ فى دمياط، أن ما يتم الآن من فاعليات داخل الحزب تأتى بهدف رفع الوعى لدى المواطنين حول أهمية مجلس الشيوخ كأحد الغرف التشريعية الهامة فى مصر، موضحا أن أمانة حزب حماة الوطن بدمياط، قامت بإعداد خطة عمل مدروسة تهدف إلى توعية المواطنين حول أهمية الذهاب لصناديق الإقتراع واختيار من يمثلهم داخل الغرف التشريعية.