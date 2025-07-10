شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الجبهة الوطنية: نستقبل المرشحين وأمناء المحافظات لتوضيح آليات دعمهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أنه مع الساعات الأخيرة لغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وفى ضوء دخول الانتخابات فى مرحلتها الحاسمة يستقبل المرشحين وأمناء المحافظات لإعطائهم التوجيهات والضوابط فى شأن الالتزام، ويوضح آليات دعمهم والانتشار لضمان خروج انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية، مشددا على أهمية دور الوعى لضمان زيادة نسب المشاركة.



وأضاف الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن اختيار المرشحين تم وفق معايير واضحة وشفافة ترتكز على النزاهة والكفاءة والقدرة على التمثيل المجتمعى والتواصل المباشر مع المواطنين.



وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية دفع بـ12 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى 10 مرشحين على المقاعد الفردية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب.