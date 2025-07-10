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فون دير لاين تنجو من تصويت بحجب الثقة

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فون دير لاين تنجو من تصويت بحجب الثقة

ابوظبي - سيف اليزيد -  نجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من اقتراح بحجب الثقة حيث لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في التصويت في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس.
  وكان الاقتراح يشمل مزيجا من المزاعم ضد فون دير لاين بما في ذلك رسائل نصية بينها وبين رئيس شركة فايزر المصنعة للقاحات خلال جائحة كوفيد19-، وإساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي، والتدخل في الانتخابات في ألمانيا ورومانيا.
  ولكنه قوبل باعتراض 360 نائباً في جلسة مكتملة النصاب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، وموافقة 175 نائباً فقط وامتناع 18 نائباً عن التصويت.
ولم تكن فون دير لاين حاضرة خلال التصويت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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