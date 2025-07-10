أكّد رئيس بلدية برالياس رضا الميس في بيان، أن "البلدية منذ اللحظة الأولى لتسلمها مهامها، أقفلت المكب العشوائي للنفايات في البلدة، وبدأت بنقل النفايات بشكل منتظم إلى مطمر زحلة".
وأشار إلى أن "بعض المتضررين من القرار عمدوا قبل يومين إلى افتعال حريق داخل المكب"، واصفًا ما حدث بـ"جريمة في حق البيئة وكل أبناء البقاع".
وأوضح أن "البلدية سارعت إلى تقديم دعوى ضد مجهول عبر محاميها"، مطالبًا "القوى الأمنية والقضائية بالتحرك العاجل لكشف الفاعلين ومحاسبتهم"، مؤكدًا أن "البلدية لن تتراجع عن الشكوى حتى تحقيق العدالة".
ورأى أن " الحريق لم يكن مجرد عمل تخريبي بل كلّف البلدية أموالاً وجهوداً كبيرة، حيث عملت فرقنا طوال ساعات على إخماده. ومن غير المقبول أن تمر هذه الجريمة من دون محاسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية برالياس: الحريق في المكب مفتعل وسنلاحق الفاعلين حتى النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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