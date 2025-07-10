شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين بانتخابات الشيوخ على المقعد الفردى فى بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشار أحمد نجيب، طلبين اثنين لمرشحين فقط بالنظام الفردى، وذلك منذ بدء تلقى الطلبات صباح السبت الماضى وحتى اليوم الخميس آخر أيام تقديم الطلبات للراغبين بالترشح.

وكان تقدّم أحمد جوهر، رئيس مجلس إدارة نادى المريخ الرياضى، بأوراق ترشحه عن حزب مستقبل وطن، على المقعد الفردى بالدائرة الوحيدة بالمحافظة، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الأول لفتح باب الترشح، ليحصل على رقم (1) فى كشوف المرشحين، ويتخذ من "القلم" رمزًا انتخابيًا له.

أما المرشح الثانى والاخير فهو المحامى محمد صفا عن حزب الوعى، ورقمه 2، وحصل على رمز الفأس، والذى تقدم بأوراق ترشحه أمس واستكملها اليوم.

وفى نفس السياق، تقدم المهندس محمد إبراهيم السيد سلامة - عن حزب حماة وطن مرشحا عن محافظة بورسعيد بالقائمة الوطنية - قطاع شرق الدلتا.



احمد جوهر