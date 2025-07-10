فون دير لاين اعلنت عن حزمة بقيمة 2.3 مليار يورو لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزمة جديدة بقيمة 2.3 مليار يورو، لـ"دعم جهود التعافي و​إعادة الإعمار​ في أوكرانيا".

وتشمل الحزمة الجديدة، التي تم توقيعها في "إطار استثمار أوكرانيا"، مبلغ 1.8 مليار يورو كضمانات قروض، إضافة إلى 580 مليون يورو في شكل منح، ومن المتوقع أن تحشد ما يصل إلى 10 مليارات يورو من الاستثمارات في أوكرانيا.

وأكدت فون دير لاين أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد اليوم مجددا دوره كشريك رئيسي لأوكرانيا، ليس فقط كأكبر مانح، بل كمستثمر استراتيجي في مستقبلها. ومن خلال توقيع اتفاقات بقيمة 2.3 مليار يورو، نهدف إلى إطلاق مشاريع لإعادة بناء المنازل وفتح المستشفيات وإنعاش الأعمال وتوفير الطاقة، وهو تعبير حقيقي عن التضامن. وأوكرانيا تقترب كل يوم من الاتحاد الأوروبي عبر مجالات الطاقة والتعليم والتجوال والثقافة. أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا، اليوم وغدا".