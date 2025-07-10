السلطات الإيرانية: مقتل 12 صحافيا إيرانيا في ضربات إسرائيلية خلال الحرب

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، نقلا عن قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن "ما لا يقل عن 12 صحافيا وإعلاميا قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل".
وأفادت بأن "عدد القتلى في صفوف الإعلاميين ارتفع إلى 12 بعد تحديد هوية شخصين آخرين".
وأكدت قوات الباسيج، أن "إسرائيل قامت باستهداف البنية التحتية الإعلامية عمدا لإسكات صوت الحقيقة وقمع إعلام جبهة المقاومة".
وبدأت الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 حزيران، وخلال الحرب هاجمت إسرائيل أيضا هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية في شمال طهران.
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