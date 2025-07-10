الجيش الإسرائيلي: قتلنا فلسطينيًا بعد أن طعن جنديًا خلال عملية عسكرية في قرية رمانا في جنين

أشار الجيش الإسرائيلي، في بيان، إلى "أننا قتلنا فلسطينيًا بعد أن طعن جنديًا خلال عملية عسكرية في قرية رمانا في جنين".
وأمس، اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة شبان من بلدتي اليامون وبير الباشا غرب محافظة جنين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال شاب من بلدة اليامون غرب جنين بزعم "التخطيط لتشكيل منظمة مسلحة".
كما شملت الحملة قرية بير الباشا المجاورة، حيث اعتُقل أربعة شبان آخرين، وجرى مصادرة عدد من الأسلحة خلال عمليات التفتيش.
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