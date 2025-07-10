صوّت البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة ضد اقتراح حجب الثقة عن رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين.
وحظي هذا الاقتراح الذي قدّمه اليمين المتطرف، بتأييد 175 نائبا في البرلمان الأوروبي، في حين صوّت ضدّه 360 نائبا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.
وفي وقت سابق، أعلن النائب الروماني في البرلمان الأوروبي جورجي بيبيريا، الذي قدم اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن البرلمان سيصوت على الاقتراح الخميس المقبل.
ويتطلب تصويت حجب الثقة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في الجلسة الخاصة (على ألا يقل عن 50.1% من إجمالي عدد الأعضاء). وحتى الآن، لم يُجر أي تصويت بحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأوروبي صوّت بغالبية ساحقة ضد اقتراح حجب الثقة عن فون دير لايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.