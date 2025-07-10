الدفاع الروسية: استهداف مواقع للمجمع الصناعي العسكري في كييف وبنية تحتية لمطار عسكري

أعلنت الدفاع الروسية أن "قواتها شنت ضربة جماعية بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة ومسيرات على مواقع للمجمع الصناعي العسكري في كييف وبنية تحتية لمطار عسكري الليلة الماضية". وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن "الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع التي تقرر استهدافها". واشارت الى أن "القوات الروسية أصابت أيضا مستودعات للذخيرة وموقعا لتخزين الأسلحة الصاروخية، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لوحدات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 131 منطقة".

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