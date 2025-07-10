بزشكيان: استمرار التعاون مع وكالة الطاقة الذرية مشروط بتصحيح المعايير المزدوجة بشأن برنامجنا النووي

أوضح الرئيس ال​إيران​ي ​مسعود بزشكيان​، في تصريح، أنّ "استمرار التعاون مع وكالة الطاقة الذرية مشروط بتصحيح المعايير المزدوجة بشأن برنامجنا النووي"، وذلك بعد أن اتهمتها طهران بالتورّط في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران وعلّقت التعاون معها.

ولفت بزشكيان إلى أنّ "التغاضي عن الهجمات على منشآتنا النووية أثر سلبا على مكانة الوكالة الدولية ومصداقيتها".

وأضاف الرئيس الإيراني "ملتزمون بالحوار والدبلوماسية ومتمسكون بالسلام الإقليمي والدولي لا سيما في المرحلة الراهنة".