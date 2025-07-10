الجزيرة: 24 قتيلا أغلبهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب غزة من فجر اليوم

أفادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن مصادر في مستشفيات ​غزة​، عن سقوط 24 قتيلا أغلبهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ فجر اليوم الخميس.

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