بن غفير لنتانياهو: كفى تفاوضًا مع تنظيم إرهابي قاتل والسعي إلى صفقة تبقيه حيًا وقويًا

أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير​ (Itamar Ben-Gvir)، إلى أنّه "كلّما ازداد التّفاوض على صفقات متهوّرة، تزداد دوافع "​حماس​" لتنفيذ المزيد من عمليّات الخطف".

وتوجّه في تصريح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، قائلًا: "كفى تفاوضًا مع تنظيم إرهابي قاتل، والسّعي إلى التوصّل إلى صفقة تبقيه حيًّا وقويًّا. حياة مقاتلينا وسكان الجنوب أهمّ من أي تطبيع أو اتفاقات اقتصاديّة. أعطِ الأوامر لسحق "حماس" حتّى النهاية. ليس لدينا مقاتلون لا داعي لهم، لنخسرهم في صفقات متهوّرة!".

وكان قد أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، "أنّنا نريد التوّصل إلى اتفاق بشأن غزة ولكن ليس بأي ثمن، ونعمل مع أميركا على تحقيق متطلّباتنا الأمنيّة".