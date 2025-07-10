"أسبيدس": إنقاذ 4 أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن أغرقها الحوثيون

أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الخميس عن "​إنقاذ​ أربعة أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن غرقت الأربعاء في البحر الأحمر في أعقاب هجوم للحوثيين عليها قبالة سواحل اليمن".

وقالت "أسبيدس"، إنه "في ليلة 9/10 تموز، تم إنقاذ ثلاثة أفراد إضافيين من طاقم السفينة +إتيرنيتي سي+ يحملون الجنسية الفيليبينية وواحد من فريق الأمن البحري يحمل الجنسية اليونانية من البحر، ليصل العدد الإجمالي لمن أنقذوا إلى عشرة".