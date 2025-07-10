أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الخميس عن "إنقاذ أربعة أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن غرقت الأربعاء في البحر الأحمر في أعقاب هجوم للحوثيين عليها قبالة سواحل اليمن".
وقالت "أسبيدس"، إنه "في ليلة 9/10 تموز، تم إنقاذ ثلاثة أفراد إضافيين من طاقم السفينة +إتيرنيتي سي+ يحملون الجنسية الفيليبينية وواحد من فريق الأمن البحري يحمل الجنسية اليونانية من البحر، ليصل العدد الإجمالي لمن أنقذوا إلى عشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أسبيدس": إنقاذ 4 أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن أغرقها الحوثيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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