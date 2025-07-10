الخطيب استقبل القائم بالأعمال العراقي: نثمّن دعم العراق للبنان خلال العدوان ونتطلع لتعزيز التعاون الثنائي

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية لدى لبنان القائم بأعمال السفارة محمد رضا الحسيني في زيارة تعارفية جرى خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والشعبين وتم التباحث في سبل تعزيزها وتطويرها.

وتوجه الخطيب بـ"الشكر من العراق مرجعية وشعبا وحكومة على دعمه لبنان ابان العدوان الإسرائيلي حيث كانت له اياد بيضاء أسهمت في التخفيف من تداعيات العدوان"، متمنيا للعراق "دوام التقدم والاستقرار والازدهار، وحفظ وحدته الوطنية".