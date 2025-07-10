رياشي: خطاب برّاك حمل في طياته ما يحمّل لبنان مسؤولية أي تطوّر دراماتيكي قد يحدث

أشار عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب ​ملحم رياشي​، في حديث لـ "الديار"، الى أن "خطاب برّاك احترم السيادة ال​لبنان​ية، لكنه حمل في طياته ما يحمّل لبنان مسؤولية أي تطوّر دراماتيكي قد يحدث بما يرتبط بملف السلاح، وهذا واضح من إشاراته المتكرّرة حول دور لبنان وحكومته في حل مشاكله الداخلية، بما فيها المشكلة مع ​حزب الله​ كحزب لبناني كما وصفه الموفد الأميركي".

وعن رأيه عما ينتظرنا بعد عودة برّاك بعد أسبوعين، قال "ينتظرنا جلاء الصورة الأميركية، من حيث الموقف والتوصيف حول الوضع اللبناني برمّته".

وقال "لبنان ليس على سلّم الأولويات كسوريا، لذلك أدعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في بتّ ملفات السلاح، ووضع لبنان على سكة الخلاص حتى لو عجزت عن التنفيذ، إلا أن الموقف الرسمي يستطيع أن يخلق دينامية تضامنية مع لبنان على المستوى العالمي".

وأردف "أعرف أن موازين القوى هي اليوم في صالح إسرائيل، ويجب التعاطي بهذه الواقعية مع التطورات، لا سيما بالنسبة لتنفيذ خطاب القَسَم في ما يتعلق بحياد لبنان الفاعل، لتجنيبه التطورات وانعكاساتها عليه سواء من الناحية العسكرية، أو إهماله كلياً من الجانب الأميركي، ما قد يعرّضه لاهتزازات كبيرة داخلياً".

وأضاف الرياشي "إننا نعيش أصلاً في حالة حرب لم تنتهِ بعد، إلا أن مستويات الصراع ترتفع وتنخفض وفق المصلحة الإسرائيلية التي تسيطر بشكل شبه كامل على الميدان حتى الساعة، أما من جانب القلق، فأنا قلق جداً على لبنان، وخائف أن يمرّ قطار الحجاز من دون العبور من عندنا".

وعن عشاء معراب بين برّاك وسمير جعجع، أكد رياشي أنه "كان ممتازاً، والتوافق كان كاملاً في الرؤية بين القوات والأميركيين بما يخدم مصلحة ومستقبل لبنان الدولة والكيان".