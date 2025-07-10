قائد الجيش التقى مدير عام صندوق قطر للتنمية: نثمن المبادرات القطرية لدعم أمن لبنان خلال الظروف الاستثنائية

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​، مدير عام صندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث سبل دعم الجيش.

وثمّن قائد الجيش المبادرات القطرية المستمرة لمساعدة المؤسسة العسكرية، والتي تأتي في سياق التزام دولة قطر بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة".