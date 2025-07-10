الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا رطبًا يسيطر على السّاحل، وحار نسبيًّا على الجبال وفي الدّاخل، مع درجات حرارة فوق معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ اليوم الخميس قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال، وبقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد من الإحساس بالشّعور بالحر، ويتشكّل الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر، ويتشكّل الضّباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرّؤية أحيانًا".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة والسّاحليّة بينما ترتفع في المناطق الدّاخليّة، ويتشكّل الضّباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرّؤية".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ويتشكّل الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 15 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر مائج أحيانًا؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".