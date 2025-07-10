ترامب عيّن وزير النقل مديرا انتقاليا لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين وزير النقل شون دافي مديرا موقتا لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصة "تروث سوشيل" أن "شون دافي سيكون المدير الموقت لناسا من دون تحديد مدة هذا التعيين.
وأشار إلى أن دافي" سيكون قائدا استثنائيا لوكالة الفضاء التي تزداد أهميتها يوما بعد يوم حتى وإن كان ذلك لفترة قصيرة فقط".
وأضاف "رأيت أيضا أنه من غير المناسب أن يتولى صديق مقرّب جدا من إيلون ماسك ويعمل في مجال الفضاء، قيادة وكالة ناسا"
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