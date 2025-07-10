سلام استقبل البعريني ووفدًا من "Live Love Beirut": مرسوم تعيين أعضاء هيئة المفقودين جاهز

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، النّائب وليد ​البعريني​ مع وفد من الموظفين المتعاقدين.

وأوضح البعريني بعد اللّقاء "أنّنا عرضنا مطالب الوفد، وطالبنا بضرورة تثبيتهم خصوصًا أنّهم خضعوا لمباريات في مجلس الخدمة المدنية منذ أكثر من 11 عامًا، كما تطرّقنا إلى مواضيع إنمائيّة ومطلبيّة تخصّ محافظة عكار، ومنها استحداث مركز للدّفاع المدني في المحافظة، إضافةً إلى موضوع أوتوستراد مشمش- فنيدق".

والتقى سلام أيضًا وفدًا من المنتدى المدني لدعم تطبيق القانون رقم 105/2018، المتعلّق بالمفقودين والمخفيّين قسرًا. وطالب الوفد بـ"تنفيذ القانون بكامل مندرجاته"، داعيًا إلى "تعيين أعضاء جدد للهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسرًا، بعد أن انتهت ولايتها في 3 تمّوز الحالي".

وقد أبلغ سلام الوفد بأنّ "مرسوم تعيين الهيئة بات جاهزًا، وسيتم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن".

كما استقبل وفدًا من جمعيّة "Live Love Beirut"، الّذي عرض لنشاطات الجمعيّة إضافةً إلى المشاريع والأفكار الّتي تنوي تنفيذها، ومنها مشروع بيئي وآخر لفرز النفايات من المصدر.