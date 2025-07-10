"النشرة": مجهولون أقدموا على سرقة تعاونية عند أوتوستراد حبوش الدولي في النبطية

أقدم مجهولون على ​سرقة​ تعاونية لصاحبها (ح.س.) تقع على أوتوستراد حبوش الدولي في النبطية، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في النبطية.

وقد قام المجهولون بسرقة مبلغ من المال وبعض المحتويات الغذائية وكاميرات المراقبة، وذلك بعد أن أزالوا الدفاع الحديدي للباب الخلفي، وقدّرت الخسائر بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف دولار.

وقد صاحب التعاونية بتقديم شكوى عاجلة لدى مخفر الدرك في النبطية، حيث جرت معاينة المكان المذكور وفتح تحقيق عاجل.