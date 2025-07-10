عز الدين: ما عجز عنه أعداؤنا في الميدان لن يستطيعوا أن يحصلوا عليه في السياسة

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، أن "أميركا تريد أن تهيمن وتتسلط وتتسيّد ليس على هذه المنطقة فحسب، وإنما على العالم إن استطاعت لذلك سبيلا، ولكننا لا نظن أنها تستطيع ذلك، وما يجري اليوم في المنطقة، لن يأخذ شكلاً نهائياً حتى نقول أن أميركا استطاعت أن تهيمن وتتسيّد وتتسلّط هي وربيبتها إسرائيل، ولذلك هي تريد أن تُخضِع وتصادر الهوية الثقافية والحضارية وكل الثروات والمقدرات وما تمتلك وتختزن هذه المنطقة".

ولفت عز الدين جاء، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه ​حزب الله​ لمرافق الأمين العام السابق حسين سالم خليل "أبو علي" ونجله، الى أن "ما عجز عنه أعداؤنا في الميدان، لن يستطيعوا أن يحصلوا عليه في ال​سياسة​ من خلال الألاعيب والاحتيال والتضليل والمساومات والضغوطات التي تمارس من بعض الأفرقاء في الداخل أو من بعض الدول العربية أو الأجنبية".

وأوضح أن "​المقاومة​ في لبنان أصبحت جزءاً لا يتجزء من هذا الشعب، سواء بهويته أو ثقافته أو سلوكه أو حياته اليومية، لنحيا معها جميعنا، لأنه بدونها لا حياة، وبدون سلاحها لا نستطيع أن نعيش حياتنا بكرامة وعزة كما يريد الله لنا".

وشدد على أن "هذه المقاومة انتصرت على هذا العدو وحررت الأرض المحتلة، وحققت أول نصر عربي عام 2000 دون قيد أو شرط، وأخرجت هذا العدو من قرى الشريط دون أي اتفاق ذليلاً يجر الخيبة وراءه".

وأكد عز الدين أن "المقاومة لم تعد اليوم ملكاً لفئة أو لحزب أو لمجموعة من الناس، بل أصبحت ملكاً للأمة ولكل الشعب، ولذلك لا يستطيع أحد أن يفرض عليها إذا ما أرادت الدفاع عن هذا الوطن والشعب، لأن حق الدفاع شرّعه الله وهو جزء لا يتجزء من فطرة الإنسان".

ورأى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرجت من هذه الحرب، كدولة إقليمية قوية وقادرة ومقتدرة، لا يستطيع أحد أن يتجاوزها ويتجاوز دورها في المنطقة، فضلاً عن أن هذه المواجهة أظهرت الولاء الشعبي والتفاف الناس حول القيادة وبالخصوص حول القائد السيد علي الخامنئي".