رئيس بلدية تربل: نطالب الأجهزة الأمنية بالتحرّك لتوقيف مفتعلي حريق مكب بر الياس

طالب رئيس بلدية تربل كابي فرج, الأجهزة الأمنية بـ"التحرّك العاجل لتوقيف مفتعلي الحريق في المكب الواقع في بلدة بر الياس المجاورة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الحريق ألحق أضرارًا صحية وبيئية جسيمة بسكان تربل والقرى المجاورة".

ولفت الى ان "الحريق تسبّب بانبعاث غيوم كثيفة وروائح كريهة غطّت أجواء تربل والقرى المجاورة ما أثار شكاوى من الأهالي الذين عانوا من هذه الروائح المسمومة والتي تحمل في طيّاتها جراثيم وملوّثات خطرة قد تؤدي إلى أمراض صحية متنوّعة".

ودعا فرج إلى "ملاحقة جدّية للفاعلين, ومعاقبتهم بشدّة, لردع كل من تسوّل له نفسه تكرار هذه الأعمال التي تضرّ بآلاف المواطنين في المنطقة"، مؤكدًا أنّ "السكوت عن هذه الجريمة لا يجوز".