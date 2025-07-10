ريفي: على الدولة محاسبة المعتدين على "اليونيفيل" والأوطان لا تُبنى بأنصاف الحلول

أشار النّائب ​أشرف ريفي​ إلى أنّ "مجدّدًا، "​حزب الله​" يعتدي على "​اليونيفيل​"، فكيف يستقيم ذلك مع الادّعاء بالقبول بالقرار 1701 وإخلاء جنوب الليطاني؟".

وشدّد على أنّ "المطلوب من الدّولة جلب المعتدين إلى المحاسبة، والانتقال إلى مرحلة جديدة لا تهاوُنَ فيها مع من يتعرّض للشّرعيّة الدّوليّة ويعرِّض ​لبنان​ لأفدحِ المخاطر"، مؤكّدًا أنّ "الأوطان لا تُبنى بأنصاف الحلول. إمّا أن تكون الدّولة هي السيّدة الوحيدة، والوحيدة فقط، على كل القرارات وكل الأرض، وإمّا يتحلّل الوطن".