الزين: للتشدد بموضوع المصانع التي تسببت بضرر لمجرى نهر الليطاني

دعت وزيرة البيئة ​تمارا الزين​، إلى التشدد بـ"موضوع المصانع التي تسببت بضرر لمجرى نهر الليطاني وفصل مياه الصرف الصحي وتلك المنبعثة من المصانع عن مجرى الليطاني".

ولفتت، في كلمة من مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني– خربة قنافار، إلى أنّه "يجب أن يتوقف مصدر التلوث وبعدها تشفي الطبيعة نفسها وهناك إحالات لعدة قضايا إلى القضاء ولا بد من تكامل بين ادارات الدولة والوزارات والقوى الأمنية والقضاء".

وأشارت الزين إلى أن "البلديات لديها مسؤوليات والوزارة ستواكب"، وقالت: "آمل ألا يكون هناك وزارة بيئة بعد 10 سنوات، فإذا أصبح لكل جهة وحدات تؤمن الالتزام البيئي تصبح الوزارة كوكالة وطنية للبيئة وينحصر دورها بالتراخيص".