يستمر الإضراب العمّالي المفتوح في بلدية الميناء، لليوم الثّاني على التّوالي. وقد شارك رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في لبنان الشّمالي شادي السيد، ونائب رئيس اتحادات النّقل البرّي للترانزيت في الدّاخل والخارج محمد كمال الخير العمّال جانبًا من الاعتصام في باحة القصر البلدي في الميناء.
وفي المناسبة، أكّد السيّد أنّ "الإضراب العمّالي المفتوح هو نتيجة طبيعيّة لتراكم الإهمال وعدم صرف الرّواتب لأكثر من خمسة أشهر"، مشدّدًا على أنّ "كرامة العامل خط أحمر، وعلى المجلس البلدي الجديد تحمّل مسؤوليّاته بشكل عاجل".
وأشار إلى أنّ "مرافق كجزيرة النخيل يجب أن تعود بعائداتها لبلديّة الميناء وليس إلى جمعيّات أو جهات خاصّة، فالموارد العامّة من حقّ المواطنين، ويجب أن تصبّ في مصلحة تحسين الخدمات والوفاء بحقوق الموظّفين".
من جهته، لفت الخير إلى أنّ "البلديّة ليست مؤسّسةً خاصّة، بل مرفقًا عامًّا يجب أن تُدار موارده بشفافيّة تعود بالفائدة على المدينة، لا على أي جهة خاصّة. المطلوب إعادة النّظر بالجباية وتوزيع الإيرادات، بما يضمن حقوق العمّال وصيانة المرافق العامّة".
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الإضراب العمالي المفتوح في بلدية الميناء لليوم الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.