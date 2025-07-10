الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مركز قيادة لحزب الله في يحمر مساء أمس

زعم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أن "الجيش هاجم مقر قيادة عسكري كان يستخدمه عناصر حزب الله الإرهابي في منطقة يحمر بجنوب لبنان مساء أمس".

كذلك زعم أدرعي، أن "حزب الله استخدم المقر بغطاء مبنى مدني مستغلًا السكان بهدف الترويج لأنشطته ضد إسرائيل"، لافتاً الى أن "وجود المقر واستخدامه يعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".