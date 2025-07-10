أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "​غارة​ العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في بلدة ​المنصوري​ قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيد وجريحان جراء غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المنصوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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