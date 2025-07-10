أشارت النّاطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إلى "أنّنا لطالما عارضنا الإفراط في توسيع نطاق مفهوم الأمن القومي. ولطالما آمنّا أيضًا بأنّ فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسّفي لا يخدم مصالح أحد".
وكان قد أعلن الرّئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة ستفرض اعتبارًا من الأوّل من آب المقبل، رسومًا جمركيّةً بنسبة 50% على وارداتها من النّحاس، "بعدما تلقّيتُ تقييمًا أمنيًّا وطنيًّا متينًا".
يُذكر أنّ الطّلب على النّحاس شهد ارتفاعًا كبيرًا في السّنوات الأخيرة، مع انتقال العالم إلى طاقة أنظف، إذ أنّ هذا المعدن مطلوب للألواح الشّمسيّة وطواحين الهواء وبطاريات السّيّارات الكهربائيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الصينية بعد فرض واشنطن ضريبة على النحاس: الرسوم الجمركية التعسفية لا تخدم أحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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